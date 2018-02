Motorrijder gevat na achtervolging 28 februari 2018

02u32 0 Kortenberg Een interventieploeg van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) wist afgelopen weekend een motorrijder tot stilstand te brengen aan de Leuvensesteenweg (N2) in Kortenberg.

De ploeg merkte op dat de bestuurder niet de juiste beschermende schoenen droeg en wilde de bestuurder om die reden tegenhouden. Toen de bestuurder de interventieploeg opmerkte, ging hij er echter met hoge snelheid vandoor richting Nossegem. De interventieploeg zette de achtervolging in via de Mechelsesteenweg (Nossegem) en de Kortenbergsesteenweg (Steenokkerzeel). De motorrijder kon uiteindelijk tot stilstand worden gebracht. Hij raakte daarbij het politievoertuig, maar hield er geen verwondingen aan over. De bestuurder - een 36-jarige man uit Kortenberg - legde een negatieve ademtest af, maar wel een positieve speekseltest.





De motor bleek verzekerd, noch ingeschreven. De bestuurder had bovendien geen geldig rijbewijs en reed met een valse nummerplaat. Hij beging tijdens de dolle rit meerdere verkeersinbreuken waarbij ook zwakke weggebruikers in gevaar werden gebracht. Hij zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. (ADPW)