Moeder van doodgereden motorrijder op proces: “Onze zoon is niet verongelukt, hij is vermoord” ADPW

27 maart 2019

19u57 0 Kortenberg “Als je te snel en onder invloed door het rood licht rijdt en dan mijn kind dood op het asfalt laat liggen, dan is dat moord.” Met die woorden kreeg de moeder van de verongelukte motorrijder Steve Bruijns (27) de politierechtbank in Vilvoorde stil. Daar vond woensdag het proces plaats tegen F.D. uit Boortmeerbeek, die Steve aanreed. Hij riskeert 3 jaar effectieve celstraf.

Steve Bruijns (27) reed op dinsdagavond 28 november 2017 met zijn nieuwe motor van zijn huis in Meerbeek naar zijn werk bij koeriersbedrijf DHL in Melsbroek. Op de Haachtsesteenweg in Melsbroek werd Steve gegrepen door een auto. Achteraf blijkt dat de bestuurder van de Opel Vivaro, F.P., een 44-jarige sergeant-majoor van het leger en preventieadviseur van het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek, te snel en onder invloed reed én het rood licht negeerde.

De zitting woensdag bracht bij de familie van Steve Bruijns nare herinneringen naar boven. “Ik heb het er heel moeilijk mee”, aldus Claudine (52), de moeder van Steve Bruijns. “Ik kan er met mijn verstand niet bij dat dit gecatalogeerd wordt als onopzettelijke slagen en verwondingen. Als je als militair preventieadviseur te snel en onder invloed rijdt, een rood licht negeert en mijn kind dood op het asfalt laat liggen, is dat moord.”

1,91 promille

F.P. daagde woensdag niet op in de rechtbank. Zijn advocaat deed dat wel. De feiten die F.P. ten laste worden gelegd zijn niet mals. De man had op het moment van de botsing 1,91 promille op en zou 110 kilometer per uur gereden hebben in plaats van de toegestane 70. Het licht stond ondertussen al zes seconden op rood. F.P. beweerde eerder dat zijn remmen het niet deden, maar het tegendeel blijkt uit het verkeerskundig dossier. Zijn Opel Vivaro kwam 400 meter verder pas tot stilstand.

Korpsdiner

De man zou die bewuste dinsdag omstreeks 12 uur begonnen zijn aan het korpsdiner van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Daar werd eerst een glas cava gedronken ‘op de gezondheid van de koning’. Tijdens de maaltijd volgden nog twee Karmelieten en enkele pilsjes. Daarna zouden nog heel wat pilsjes volgen.

We kunnen hem niet vergeven. Al schrijft hij een heel boek vol verontschuldigingen Claudine (52)

Nadien vertrok de man met zijn vrouw vanuit Neder-Over-Heembeek naar hun woonplaats in Boortmeerbeek. In de wagen zou een discussie ontstaan zijn omdat de dame met andere mannen had gedanst. “Heeft die man daarom te snel gereden? En zoveel gedronken? En waarom heeft hij geen hulp geboden? Dat zijn vragen die blijven. Als die man zijn verantwoordelijkheid had genomen, als preventieadviseur nota bene, had ik mijn enige zoon nog gehad.”

Dochtertje van vier

“Steve was meer dan onze enige zoon, hij was ook onze beste kameraad. Hij woonde samen met zijn vriendin Christina (33) en hun dochtertje Louise (ondertussen vier jaar, red.) om de hoek. Wij zagen elkaar élke dag. Ons leven is voorbij. Een auto is een moordwapen als het gebruikt wordt door mensen die alle regels aan hun laars lappen. We kunnen hem dan ook niet vergeven. Al schrijft hij een heel boek vol verontschuldigingen”, zo stelt Claudine.

De procureur vraagt drie jaar effectieve celstraf, een intrekking van het rijbewijs en een geldboete. De uitspraak volgt op 24 april.