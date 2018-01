Modern complex vervangt verouderd gedeelte Berkenhof AFBRAAK START IN APRIL VERENIGINGEN MOETEN BIJNA TWEE JAAR UITWIJKEN ROBBY DIERICKX

19 januari 2018

02u25 0 Kortenberg Alle verenigingen die onderdak hadden in het oudere gedeelte van ontmoetingscentrum Berkenhof in Kortenberg hebben andere oorden opgezocht. Het OC wordt namelijk afgebroken en heropgebouwd. In april start men met de afbraak. Pas over twee jaar kunnen de verenigingen opnieuw gebruik maken van Berkenhof.

Het deel van ontmoetingscentrum Berkenhof dat binnenkort afgebroken wordt, dateert al van de jaren zestig en is volgens de gemeente dringend aan vernieuwing toe. Het gebouw werd destijds gebouwd door de vzw Vereniging van Parochiale Werken (VPW). De gemeente kocht het jaren later en breidde het ontmoetingscentrum in 2003 uit met een nieuwbouw. Begin vorig jaar maakte het schepencollege bekend dat het wilde plannen had met het oudere gedeelte. Daar waar aanvankelijk nog aan renovatie gedacht werd, besloot men uiteindelijk om voor de afbraak en een heropbouw te gaan.





Te veel mankementen

"De ramen bestaan uit enkel glas, het dak is niet geïsoleerd, de keuken voldoet niet meer aan de laatste voedselveiligheidsnormen en de ruimtes zijn niet efficiënt ingedeeld", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA). "Door al die mankementen is het beter om voor een volledig nieuw gebouw te kiezen. Bovendien is ."





Op de voorbije gemeenteraad werd het bestek voor de werken goedgekeurd.





"We gaan nu op zoek naar een aannemer die het nieuwe gebouw zal bouwen", aldus nog Nevens. "De afbraak van het oudere gedeelte zal mogelijk in de paasvakantie gebeuren. Dan is de nabijgelegen gemeenteschool De Regenboog dicht en kunnen we de Kloosterstraat afsluiten zodat de afbraakwerken vlot kunnen verlopen. We willen namelijk vermijden dat de parking aan Berkenhof tijdens die werken niet meer beschikbaar is. Het is de bedoeling om de werken van de nieuwbouw meteen na de afbraak te kunnen aanvatten. In totaal zal er ongeveer een jaar gewerkt worden."





Concreet komt er een volledig nieuwe feestzaal, een moderne keuken met een koelruimte en op de eerste verdieping een kleine zaal voor podiumkunsten. Daar zal voor ongeveer 110 personen plaats zijn. De zaal zal voorzien zijn van een uitschuifbare tribune.





Ander onderkomen

Door de werken moeten de verenigingen die onderdak hebben in het oudere gedeelte van OC Berkenhof tijdelijk elders terecht. "Eind vorig jaar vond de laatste activiteit in dat deel van het ontmoetingscentrum plaats", zegt cultuurschepen Ann Vannerem (CD&V). "De verenigingen zullen al zeker tot september 2019 geen gebruik kunnen maken van OC Berkenhof, maar hebben ondertussen wel al een regeling kunnen treffen zodat ze in andere gebouwen terecht kunnen. Alleen voor de restaurantdagen is er een probleem, want in onze gemeente zijn niet echt alternatieve locaties. Ik hoor wel dat verenigingen en scholen hier creatief mee omgaan. Zo vervangt gemeenteschool De Regenboog haar eetfestijn door een ontbijt-aan-huis. We beseffen dat het even een lastige periode wordt, maar na afloop van de werken kunnen de verenigingen in een nagelnieuwe zaal terecht. Ik hoop dat de werken voor de nieuwbouw meteen na de afbraak kunnen starten, want anders zullen verenigingen zich terecht afvragen waarom ze nu al moesten verhuizen."





De verenigingen die in het nieuwe gedeelte zitten, moeten niet uitwijken. De kostprijs van de werken bedraagt 1,8 miljoen euro.