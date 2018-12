Mobilhome brandt volledig uit ADPW & RDK

In de Dekenijstraat in Erps-Kwerps is vrijdagavond omstreeks 22.20 uur een mobilhome volledig uitgebrand. Dat bevestigt Alain Habils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West. Vermoedelijk was er een probleem ontstaan aan de motor van de mobilhome, waardoor het vehikel begon te branden. In een mum van tijd was het voertuig volledig uitgebrand. Ook een bestelwagen van Eandis en een gemeentelijke omheining die naast de mobilhome stonden, liepen schade op. Van de mobilhome zelf bleef maar weinig over.