Mia Vandervelde trekt lijst Groen 10 augustus 2018

Huidig gemeenteraadslid Mia Vandervelde is de lijsttrekker van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De oppositiepartij mikt op minstens vier zetels. "Een menselijk, bruisend, verbindend en gezond Kortenberg, daar staan we voor en met die baseline trekken we dan ook naar de kiezer", aldus Vandervelde. "We willen hét alternatief vormen voor de Kortenbergenaar en met onze aanpak en programma aantonen dat het ook anders kan. Daarnaast willen we inzetten op kleinschaligheid en verbondenheid, op leefbaarheid en mobiliteit. In een gemeente die een oud charter nieuw leven heeft ingeblazen als pact met de burger, willen we ook vooral voldoende in dialoog gaan en blijven met die burger." (RDK)