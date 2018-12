Metamorfose jeugdinstelling De Grubbe officieel gestart Robby Dierickx

03 december 2018

16u39 0 Kortenberg Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft maandagmiddag de eerste steen van de nieuwe campus van gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg onthuld. Eind volgend jaar gaat het aantal plaatsen van jonge delinquenten er van 40 naar 45. Op termijn zal er voor 81 jongeren plaats zijn.

De Grubbe werd op 1 januari 2015 overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid. De bestaande gebouwen waarin de jongeren verblijven, zijn echter in een slechte staat en zijn bovendien te klein. Daarom heeft men een masterplan uitgewerkt voor een volledige vernieuwing van de site. Een eerste deel daarvan is inmiddels klaar. Zo werd gebouw P, waarin zich onder meer het onthaal, de kantoren, de bezoekerszaal, klaslokalen en een sportruimte bevinden, eind vorig jaar in gebruik genomen. Nu wordt er volop gewerkt aan de leefruimte van de jonge delinquenten.

Maandagmiddag werd de officiële eerste steen onthuld. Momenteel is men volop met fase 2 bezig. Alle gebouwen die buiten gebruik zijn, werden er afgebroken en worden vervangen door een leefgroepgebouw met een capaciteit voor 45 jongeren. Eind volgend jaar moet dat pand klaar zijn. Daarnaast worden de komende jaren ook alle resterende, onbestemde gebouwen afgebroken en komt er een tweede leefgroepgebouw met 36 plaatsen in de plaats, waardoor het totaal aantal plaatsen naar 81 stijgt. Ook meisjes zullen er vanaf dan opgevangen kunnen worden. Tot slot krijgt het kasteel met bouwjaar 1906 een opknapbeurt en wordt het ingericht tot een school- en medisch consultatiegebouw. Die laatste twee fases moeten in de loop van 2021 klaar zijn.