Menno vervolledigt viergeslacht 21 februari 2018

02u27 0

De ondertussen anderhalf jaar oude Menno Hernalsteen heeft ervoor gezorgd dat zijn familie uit Everberg een viergeslacht mag vieren. De jongen zag op 1 juni 2016 het levenslicht. Overgrootvader Jozef Hernalsteen (90) is de eerste in rang in het viergeslacht. De fiere opa Walter is de tweede in rang, terwijl Bart Hernalsteen de derde in rang is. Die laatste is de papa van Menno.





Samen met zijn vrouw Kim Hanoteau koos hij er ruim anderhalf jaar geleden voor om een gezinnetje te stichten.











(RDK)