Mattias (21) wordt een maand CEO INGENIEURSSTUDENT GEKOZEN UIT 2.500 KANDIDATEN VOOR TOPFUNCTIE ROBBY DIERICKX KIM AERTS

30 april 2018

02u31 0 Kortenberg Hij studeert nog voor burgerlijk ingenieur maar de 21-jarige Mattias Losoli uit Kortenberg mag zich binnenkort opmaken voor de positie als CEO bij The Adecco Group. Een maand lang zal hij mee de plak zwaaien als rechterhand van de country manager. De student kwam uit een wedstrijd met 2.500 kandidaten als beste uit de verf.

Mattias Losoli (21) liet meer dan 2.500 kandidaten uit het hoger onderwijs achter zich als deelnemer van 'CEO for one Month'. Hij werd uit de laatste zeven geselecteerde studenten gekozen, na een reeks praktische en intellectuele uitdagingen.





De twintiger wordt tijdens de zomer een maand lang de rechterhand van country manager Nico Reeskens bij The Adecco Group Belgium. Het bedrijf wil met het initiatief de ambitie van jongeren aanwakkeren en hen klaarstomen voor een toekomstige managementpositie. De burgerlijk ingenieur in spe zal er vol voor gaan.





Unieke kans

"Het wordt sowieso moeilijk te combineren met school maar mits een goede planning moet dat zeker lukken. Het zal zwaar zijn maar omdat het zo'n unieke kans is, wil ik dit echt tot een goed einde brengen. Ik heb er heel wat voor overgehad", vertelt Losoli opgetogen. Het parcours dat hij aflegde, oogt dan ook niet min. Tijdens de voorrondes werden alle kandidaten gescreend op probleemoplossend vermogen, leergierigheid, gebruik van sociale media, klantgerichtheid, talenkennis, communicatie en teamwork. Na de selectierondes bleven dan nog zeven kandidaten over. Zij namen afgelopen weekend deel aan een bootcamp vol praktische en intellectuele uitdagingen, vergelijkbaar met een dag uit het leven van een CEO. Er moest een business case worden uitgewerkt en er werd gedebatteerd alsof het een echte directieraad betrof. Als afsluiter was er een speeddate met het management. Maar het harde werk heeft geloond voor Losoli.





"Een ganse maand samenwerken met een gedreven CEO als Nico vind ik de max. Ik wil de ervaringen die ik opdoe tijdens die maand gebruiken om leeftijdsgenoten te inspireren. Want mijn motto is: niet alleen denken, maar ook doen."





Van tweede zit dit jaar is bij Losoli nog geen sprake. Na zijn studies mikt hij nog op een opleiding bij de Vlerick Business School. "Ik kijk er naar uit om Mattias een maand langs mijn zijde te hebben. Ik hoop door hem uitgedaagd te worden. Dat maakt het voor ons allebei interessant", vertelt Nico Reeskens van The Adecco Group Belgium. De wedstrijd 'CEO for One Month' loopt in 49 landen wereldwijd. Uit die winnaars wordt binnenkort bovendien nog een kandidaat gerekruteerd. Global CEO Alain Dehaze zal die persoonlijk coachen en zijn kennis en ervaring delen in het leiden van een Fortune 500-bedrijf met 33.000 werknemers over de hele wereld.