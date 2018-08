Man vrijgesproken voor poging doodslag... maar veroordeeld voor verkrachtingen 09 augustus 2018

02u33 0

Een 24-jarige man uit Machelen heeft het de afgelopen tijd wel heel bont gemaakt. De man zat in een 'toxische relatie'. Het gevolg hiervan was een resem incidenten waarbij hij zijn vriendin in het openbaar sloeg. Zo ging hij haar aan de Delhaize in Kortenberg te lijf. Het ernstigste incident vond plaats op 28 oktober aan een tankstation in Zaventem. Nadat andere klanten zijn vriendin wat te veel aandacht hadden gegeven kwam het aan de wagen tot een discussie. Een slag in de maag en klets in het aangezicht volgde waarna de vrouw op de grond viel. Hierop scheurde hij weg met de wagen, waarbij hij zijn vriendin en een toevallige passant bijna omverreed. Poging doodslag, aldus het parket. De rechter achtte het echter niet bewezen dat hij de intentie had hen te doden. Wel werd hij veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondngen voor de gewelddadige incidenten. Naast deze incidenten diende zijn -ondertussen- ex ook klacht in voor zes verkrachtingen. Deze werden bewezen verklaard. Voor alle betichtingen samen werd een celstraf van 18 maanden met uitstel gevorderd. De rechter herleidde dit naar 12 maanden met uitstel. (WHW)