Man vrijgesproken die fel van leer trekt tegen hoofdinspecteur KAR

18 januari 2019

14u12 0 Kortenberg Een man is vrijgesproken voor smaad en bedreigingen ten aanzien van een hoofdinspecteur in Kortenberg.

Die laatste stak op 29 september 2017 met zijn fiets de weg over. De beklaagde moest daarom naar eigen zeggen bruusk stoppen. De man liet daarover duidelijk zijn ongenoegen blijken met de nodige verwensingen. Omdat de versies van beide partijen uiteen liepen en een getuige niet verhoord werd, kreeg de autobestuurder de vrijspraak. De rechter kon zich evenmin baseren op het proces-verbaal van de hoofdinspecteur omdat die betrokken partij was. “Na onderzoek van de zaak op de zitting, zijn de tenlasteleggingen niet bewezen. De hoofdinspecteur was ook persoonlijk betrokken bij de feiten. Het door hem opgestelde proces-verbaal geldt slechts als inlichting.“ De beklaagde werd op basis van twijfel vrijgesproken.