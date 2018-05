Man 'profiteert' van gehandicapte buren 03 mei 2018

Een 33-jarige man uit Kortenberg riskeert 15 maanden cel voor diefstal en misbruik van vertrouwen. Volgens het parket profiteerde de man van twee gehandicapte buren. Hij gaf toe dat hij van een buurman met een mentale beperking een laptop had geleend maar die nooit had teruggegeven. Hetzelfde zou gebeurd zijn met een smartphone. Daarnaast deed hij enkele kleine boodschappen voor zichzelf met de bankkaart van het slachtoffer. "Nooit heb ik misbruik gemaakt van hem. Integendeel, ik hielp hem", klonk het. Ook van een andere buur, een man met een lichamelijke handicap, maakte hij volgens het parket misbruik. Toen hij diens computer aan het herstellen was had hij zijn bankkaart zien liggen met de code ernaast op een briefje. Hij nam de bankkaart weg en haalde er 130 euro mee af. "Hier was ik inderdaad in fout", gaf de man eerlijk toe. "Enorm laakbaar gedrag, zeker omdat de beklaagde al 4 veroordelingen op zijn conto heeft", aldus de procureur. Uitspraak op 23 mei. (WHW)