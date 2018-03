Man laat Hummer in brand steken voor verzekeringsgeld 28 maart 2018

02u26 0 Kortenberg Een 41-jarige man uit Kortenberg is veroordeeld tot 18 maanden cel omdat hij de verzekering probeerde op te lichten door zijn Hummer in brand te laten steken.

Christophe H. zat met zijn zaak in slechte papieren en gaf daarom de opdracht om zijn Hummer in de as te laten leggen om zo 27.000 euro op te strijken. De feiten kwamen aan het licht waardoor de veertiger zich moest verantwoorden in de rechtbank. H. stuurde zijn kat. Hij werd veroordeeld tot 18 maanden cel en een boete van 900 euro. In totaal moet H. een schadevergoeding van meer dan 30.000 euro betalen aan de verzekeringsmaatschappij. "De beklaagde heeft een ongunstig strafregister en de feiten zijn zeer laakbaar, gezien onschuldige derden ernstig worden benadeeld. Hij geeft blijk aan schuld- en norm- en waardebesef", gaf de rechter nog mee in het vonnis. (KAR)