Levend verkeerspark gemeenteschool stopgezet 05 mei 2018

Op het moment van het ongeval op de Leuvensesteenweg waren twee klassen van het zesde leerjaar van gemeenteschool De Regenboog aan hun levend verkeerspark bezig. Ze moesten op de fiets een parcours afleggen, maar moesten daarvoor ook de steenweg oversteken. "Enkele kinderen zagen de gevolgen van het ongeval en waren diep onder de indruk", zegt directeur Johan Vandenbergen. "We hebben dan ook beslist om het levend verkeerspark meteen stop te zetten. Ook al omdat alle politie die ons normaal zou assisteren opgetrommeld werd voor het ongeval. We hebben het CLB en slachtofferhulp ingeschakeld omdat heel wat kinderen diep geraakt waren door de gebeurtenissen. Ook ouders waren ongerust omdat het aanvankelijk niet duidelijk was hoe oud het slachtoffer was. Er deden geruchten de ronde dat het meisje tien jaar oud was, waardoor al meteen gedacht werd dat één van de fietsertjes omgekomen was."





Ook volgende week worden de leerlingen ondersteund op school. (RDK)