Leerlingen Mater Dei wuiven wijkagent Luc uit 28 februari 2018

02u26 0 Kortenberg Vijftien jaar lang stond Luc Goffings, die dit jaar 62 kaarsjes mag uitblazen, in voor de veiligheid van de leerlingen van Mater Dei. Als wijkagent van Erps-Kwerps hielp hij de kinderen veilig oversteken, begeleidde hij hen bij hun fietstochten door het dorp en kwam hij tijdens de verkeersweek uitleg geven over verkeer en de politie.

Vandaag gaat Luc Goffings echter met pensioen, dus werd gistermiddag een heus afscheidsfeest in de basisschool georganiseerd. De leerkrachten en leerlingen van de school brachten een dansje op het liedje 'Bij de Politie' van K3, waarna de agent een medaille van de school opgespeld kreeg. Tot slot kreeg hij een doosje met pralines. "Eet er niet te veel van, want in sommige pralines zit likeur en we willen niet dat uw collega's u straks dronken uit het verkeer moeten plukken", zei directeur Joris Casteels.





"Het afscheid van de leerlingen valt zwaar", geeft de wijkagent toe. "Ik heb mijn werk bijzonder graag gedaan en zag al die kinderen opgroeien. Natuurlijk ga ik deze job en mijn bezoekjes aan de school missen." (RDK)