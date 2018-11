Kunstgrasveld klaar voor honderden jeugdspelers Robby Dierickx

08 november 2018

12u18 0 Kortenberg Honderden jeugdspelers van FC Kortenberg Meerbeek United kunnen voortaan hun voetbaltalent etaleren op het nieuwe kunstgrasveld in de Wijngaardstraat.

De gemeente wilde het kunstgrasveld alleen aanleggen indien de jeugdwerkingen van voetbalclubs Sporting Kortenberg, Standaard Meerbeek en Sporting Erps-Kwerps zouden samensmelten. Die eerste twee bereikten een akkoord, maar Erps-Kwerps stapte niet mee in het project van FC Kortenberg Meerbeek United. Toch was de oprichting van de jeugdclub voldoende voor het schepencollege om een kunstgrasveld aan te leggen op de voetbalsite in Kortenberg.

De werken begonnen eind augustus en werden eind vorige maand afgewerkt. Ondertussen is het veld de thuisbasis van enkele honderden jeugdspelers. De gemeente koos bewust voor het duurdere, maar gezondere kurk in plaats van rubber. De kostprijs van de volledige aanleg van het kunstgrasveld en de omgeving bedroeg om en bij de 700.000 euro.

“Na jarenlange problemen met onbespeelbare velden moet dit kunstgrasveld de nodige garantie bieden om alle jeugdspelers op een kwaliteitsvolle manier te laten trainen en wedstrijden te spelen”, zegt sportschepen Ann Vannerem (CD&V). “Iedereen die betrokken is bij het jeugdvoetbal, keek al lang uit naar deze stap.”