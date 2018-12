Kruisstraat tijdje dicht door waterlek Robby Dierickx

06 december 2018

De Kruisstraat in Everberg was donderdag enkele uren afgesloten tussen de Winkelstraat en de Driesstraat als gevolg van een waterlek. Door het lek was er namelijk een groot gat in de rijbaan ontstaan. Het verkeer moest er plaatselijk omrijden. De Watergroep sloot de watertoevoer een tijdje af, waardoor buurtbewoners zonder water zaten. De elektriciteitsproblemen die er donderdagochtend waren, werden ook vrij snel opgelost.