Kortenberg voelt noodweer nog steeds SLACHTOFFERS HEBBEN NOG ALTIJD LAST VAN OVERSTROMING IN MEI ANDREAS DE PRYCKER

19 juli 2018

02u41 0 Kortenberg In de week van 20 tot 25 mei was Kortenberg de meest getroffen gemeente van het land. De verzekeraars telden 156 aangiftes van overstroomde woningen. De gemiddelde schadekost bedroeg meer dan 4.000 euro. De gemeente wil nu de overstroming laten erkennen als algemene ramp, want de inwoners likken nog steeds hun wonden.

In Kortenberg valt er maandelijks zo'n 80 millimeter regen per vierkante meter. Tijdens de extreme weersomstandigheden van mei was dit 39 millimeter per vierkante meter per halfuur. Michaël De Cneyf (87) en zijn zoon Kris (53) likken nog altijd hun wonden na het noodweer van eind mei. "De garage zat toen onder de modder en dat hebben wij nog altijd niet proper gekregen. Om de zoveel tijd merken we dat een of ander huishoudtoestel toch nog kapot gaat", klinkt het.





De familie verloor heel wat spullen door het noodweer. "Onze auto, bestelwagen, racemotor en heel wat huishoudtoestellen zijn niet meer bruikbaar. Voor onze Toyota RAV 4 van zeven jaar oud, hebben we nog geen 2.000 euro gekregen van de verzekering. En voor onze Yamaha Phazer hebben we 520 euro gekregen. Daar koop je nog geen banden mee", klinkt het. "Een verzekering is eigenlijk maar een vals gevoel van veiligheid. Je trekt maar een fractie van de eigenlijke waarde", stelt Kris. Hij en zijn vader stellen zich vragen bij het bufferbekken. "Als zoiets gebeurt, kan je toch moeilijk stellen dat het systeem goed heeft gewerkt. Dat afwateringssysteem lijkt mij niet te kloppen. Jammer, want iedere inwoner van Kortenberg heeft hier toch extra belastingen voor betaald", vertellen Michaël en Kris.





Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Nevens (N-VA) was de zondvloed zeer uitzonderlijk. "Deze overstromingen hadden we dan ook niet kunnen vermijden. Het bufferbekken was overigens wel in gebruik, maar kon de hoeveelheid water niet aan. De komst van de tientallen nieuwe woningen staat los van de overstromingen. In de nieuwe wijk zullen namelijk alle middelen aangewend worden om extra wateroverlast te voorkomen. Blijkt dat er nog een extra bufferbekken nodig is, dan zal dat er komen."





Algemene ramp

De gemeente wil nu de overstroming laten erkennen als algemene ramp. "Dankzij financiële reserves en een herverzekeringsbeleid dat rekening houdt met de wispelturigheid van natuurrampen kunnen de verzekeringsondernemingen hun klanten helpen", verklaart professor Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. "Wij betalen herstellingskosten en de vervanging van verloren goederen, maar bieden ook bijstand aan en logies, tot zelfs het herstellen van de tuinaanleg, volgens de voorwaarden die steeds vaker in de polissen voorkomen", klinkt het nog.