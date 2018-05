Kortenberg organiseert extra ophaling grof vuil na onweer Robby Dierickx

28 mei 2018

13u11 6 Kortenberg Op kosten van het Kortenbergse schepencollege houdt afvalintercommunale Ecowerf morgen in bepaalde straten een extra ophaling van grof vuil. Door het onweer van donderdag kregen heel wat inwoners namelijk met schade in hun woning te kampen.

Concreet kunnen inwoners nat papier, karton, matten, tapijten, meubels en hout op straat zetten. Ander recycleerbaar afval – waaronder elektronische toestellen – worden niet opgehaald. Die moeten inwoners zelf naar het recyclagepark brengen.

Later vandaag laat de gemeente via haar website en sociale kanalen weten in welke straten de afhaling van morgen zal plaatsvinden.