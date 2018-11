Komedie Spelers brengen ‘Maar Vent Toch’ RDK

15 november 2018

De leden van toneelvereniging De Komedie Spelers uit Meerbeek brengen op donderdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 november de voorstelling ‘Maar Vent Toch’ in het OC Atrium in de Kortenbergse deelgemeente. Het gaat om een klucht in drie bedrijven van Hilda Vleugels. Op donderdag, vrijdag en zaterdag begint de voorstelling om 20 uur, op zondag is dat om 15 uur.



Kaarten kunnen besteld worden via www.dekomediespelers.be en kosten 8 euro.