Klas 3I Don Bosco wint Kortenbersge poëziewedstrijd 02u27 0 Vertommen

De leerlingen van de klas 3I van Don Bosco in Haacht hebben zopas de Kortenbergse poëziewedstrijd gewonnen.





Die wedstrijd werd al voor de derde keer door de gemeente georganiseerd. Dit jaar was het thema 'verbondenheid'. De winnende klas stuurde een filmpje in met als titel 'vallen & opstaan'. "Het algemene thema 'verbondenheid' wordt in het winnende filmgedicht concreet vertaald naar de leefwereld van de leerlingen als 'samen sterk staan tegen pesters'", luidde het oordeel van de jury, die onder leiding stond van Kortenbergs burgemeester Chris Taes (CD&V). "Op die manier is klas 3I, van het Don Bosco-instituut in Haacht erin geslaagd om met een eigentijds groepswerk een moderne invulling te geven aan een klassieke poëziewedstrijd. Klastitularis is Liesbeth Schulpé,"





De klas werd getrakteerd op een optreden van poetryslammer Kan Asselberghs, beter bekend onder zijn artiestennaam Petit Jean. Daarnaast kreeg de klas een cheque van 750 euro.











(RDK)