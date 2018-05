Klanten ING kunnen tijdelijk in bankcontainer terecht 11 mei 2018

02u28 0 Kortenberg Klanten van ING Kortenberg kunnen voortaan opnieuw hun verrichtingen in de eigen gemeente doen. Na het ongeval van vorige week vrijdag waarbij een vrachtwagen zich in het kantoor langs de Leuvensesteenweg boorde, liet de bank woensdag een bankcontainer plaatsen. Op termijn komt er ook een container voor het personeel.

Sinds het ongeval van vorige week, waarbij een 2,5-jarig meisje uit Meerbeek het leven liet, zijn er nog steeds stabiliteitsproblemen met het gebouw waarin ING onderdak heeft. "We weten momenteel nog niet wanneer de herstellingswerken uitgevoerd kunnen worden", zegt Joëlle Neeb, woordvoerder van ING Belgium. "Daarom hebben we ervoor gekozen om in de tussentijd een bankcontainer op het nabijgelegen Craenenplein te plaatsen. Daarin kunnen onze klanten niet alleen geld afhalen, maar kunnen ze ook hun verrichtingen uitvoeren."





Ondertussen wordt ook naar een oplossing voor de vijftal personeelsleden gezocht. "Zij zitten momenteel in ons kantoor in buurgemeente Steenokkerzeel, maar kunnen er slechts tijdelijk blijven", aldus nog Neeb. "Daarom bekijken we momenteel of er nog een container bovenop de huidige constructie geplaatst kan worden. In die container zouden de werknemers tijdelijk aan de slag kunnen tot de herstellingswerken in het gebouw uitgevoerd zijn."





(RDK)