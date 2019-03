Klachten over jeugdinstelling De Grubbe: “Bevroren flessen water moesten kamers tijdens hittegolf verkoelen” Robby Dierickx

13 maart 2019

16u56 0 Kortenberg Omdat de jongeren die afgelopen zomer opgesloten zaten in jeugdinstelling De Grubbe in Everberg hun kamer niet konden verluchten, moesten begeleiders flessen water invriezen om toch voor wat afkoeling te zorgen. Dat blijkt uit het eerste jaarverslag van de Commissie Toezicht. Jongerenwelzijn erkent dat er infrastructurele problemen zijn, maar verwijst naar de nieuwbouw die in januari klaar moet zijn.

In het eerste verslag van de Commissie van Toezicht van het Kinderrechtencommissariaat wordt de werking van Vlaamse jongereninstellingen beoordeeld. Ook De Grubbe in Everberg werd aan een controle onderworpen. In tegenstelling tot de meeste andere jeugdinstellingen zijn er weinig klachten van jongeren over de hoeveelheid formele en informele regels, wat elders vaak een bron van ergernis en conflicten vormt.

Nieuwbouw

Over de infrastructuur is het verslag evenwel vernietigend. Zo konden de jongeren hun kamers afgelopen zomer niet verluchten, waardoor begeleiders flessen water moesten invriezen in de hoop de kamers op die manier te verkoelen. Bovendien is er her en der schimmelvorming. De directie erkent de klachten van de jongeren. “Maar de werken voor de nieuwbouw waarin de jongeren vanaf begin volgend jaar gehuisvest zullen worden, zijn volop bezig”, reageert woordvoerder van Jongerenwelzijn Peter Jan Bogaert. “De kamers met de meeste schimmelvorming worden aangepakt en bij defecten komt de technische dienst zo snel mogelijk. Maar dat is vaak niet in één week opgelost. We begrijpen dat dit frustrerend is voor de jongeren, maar binnen enkele maanden zitten ze wel in een gloednieuw gebouw.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) betreurt dat er sinds een eerste ontwerprapport in september nog geen verbetering is op sommige punten. “Het kan niet dat we een half jaar later nog steeds klachten lezen over zaken die overduidelijk de basisrechten van onze jongeren schenden”, klinkt het. “Ik vraag de aanstelling van een crisismanager om deze punten aan te pakken.”