Kinderen krijgen beloning van 1.500 euro van Mooimakers 03 juli 2018

De 650 leerlingen van gemeenteschool De Regenboog in Kortenberg hebben het schooljaar heel positief afgesloten. Voor hun deelname aan het project 'Operatie Proper' kreeg de school namelijk een cheque van 1.500 euro van Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de VVSG. 'Operatie proper' is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen. Het doel is om hen een duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken door te helpen bij het opstellen van een actieplan, maar ook door ondersteuning te bieden via onder meer opruimmateriaal en educatieve pakketten. Na het indienen van het actieplan en de rapportering van de inspanningen van afgelopen schooljaar werd beslist dat de school een beloning van 1.500 euro krijgt. De cheque werd al overhandigd, afvalintercommunale Ecowerf zet het geld ook effectief op de rekening.





(RDK)