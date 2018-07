Julia en Jan vieren briljanten bruiloft 27 juli 2018

Jan Debaetselier en Julia Peeters hebben onlangs hun briljanten bruiloft op het gemeentehuis van Kortenberg gevierd. Ze leerden elkaar kennen in zaal Valentino in Leefdaal, waarna ze in 1953 in het huwelijksbootje stapten. Na de trouw kreeg het echtpaar drie kinderen: Frans, Jos en Christiane. Nadien kwamen er ook acht kleinkinderen en ondertussen ook al twaalf achterkleinkinderen.





Jan runde een boerderij met koeien en bracht ook veel tijd in zijn druivenserres door. Nadien teelde hij ook witloof. Tegenwoordig kijkt het briljanten koppel nog vaak naar voetbal en wielrennen op de televisie. Julia houdt eveneens van dansen en fietsen, terwijl Jan regelmatig met de kaarten speelt.





(RDK)