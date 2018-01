Jos Verhoogen is cultuurkampioen 02u26 0 Foto Brumagne

Fotograaf Jos Verhoogen mag zich voortaan cultuurkampioen van Kortenberg noemen. Hij werd door de cultuurraad namelijk in de bloemetjes gezet voor zijn culturele verdiensten van 2017. Met het boek 'Weg van de weg' bracht Jos Verhoogen de gemeente in beeld aan de hand van prachtige foto's. Kompaan Bruno Neuville maakte hier bijhorende gedichten bij. Het boek werd ook omgevormd tot een tentoonstelling die te zien was in de Kortenbergse bib, in Mechelen en in het Vlaams Parlement. Volgend jaar is de expo te bezichtigen in Gasthuisberg, Leuven. Voor Verhoogen was 2017 een uitstekend jaar, want hij werd genomineerd op het internationale fotofestival voor portretfotografie in Overpelt. Daarnaast kreeg hij een nominatie voor 'The Black and White Spider Award', een internationale wedstrijd in Amerika én kreeg hij de prijs van 'Master Qualified European Photographer', een eer die slechts 50 fotografen in Europa toekomt.





(RDK)