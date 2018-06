Jeugdraad zet toekomstig college al op weg NIEUWE MEERDERHEID KRIJGT METEEN VIER AANBEVELINGEN VAN JONGEREN ROBBY DIERICKX

16 juni 2018

02u35 0 Kortenberg Pas binnen vier maanden trekken we naar de stembus, maar nu al heeft de jeugdraad van Kortenberg vier aanbevelingen voor het toekomstige schepencollege. De raad vindt onder meer dat er te weinig geïnvesteerd werd in de jeugdhuizen en dat de inspraak te beperkt is.

De politieke partijen in Kortenberg weten wat hen te doen staat de komende weken bij de opmaak van hun verkiezingsprogramma. Van de jeugdraad krijgen ze namelijk vier aanbevelingen op basis van het beleid van deze legislatuur op hun bord geschoteld: meer ademruimte voor de jeugdhuizen, meer inzetten op fietsverkeer, minder regeltjes bij de organisatie van evenementen en meer inspraak. "Het eerste punt is belangrijk om jeugdhuizen aantrekkelijk te blijven houden zodat alle jeugd in Kortenberg aangetrokken kan worden", meent Wouter Op De Beeck, voorzitter van de jeugdraad. "Een gemeentebestuur gaat er vaak van uit dat een jeugdhuis extra inkomsten heeft, maar dat is amper het geval. We moeten zelf voor inkomsten uit drankverkoop en/of zaalverhuur zorgen om te blijven bestaan. We zouden meer willen inzetten op projecten, maar hebben er de financiële middelen niet voor. Daarom vragen we om werkbare budgetten voor ondersteuning, vorming, inhoudelijke werking en infrastructuur te voorzien."





Veiliger fietsverkeer

Ook het fietsbeleid kan beter, vindt de jeugdraad. Uit de jeugdmonitor - een door de provincie Vlaams-Brabant opgestelde bevraging bij kinderen uit het vierde leerjaar tot en met het tweede middelbaar - blijkt dat kinderen zich niet veilig voelen in eigen gemeente. Daarom moet er volgens de jongeren meer ingezet worden op veiliger fietsverkeer. "Een derde belangrijk punt is de regellast bij evenementen", gaat Op De Beeck verder. "Er zijn zoveel regeltjes die verschillen van fuif tot fuif. Daardoor worden verenigingen ontmoedigd om fuiven te organiseren. We vragen dan ook meer rechtlijnigheid in de regelgeving rond evenementen."





Tot slot hekelt de jeugdraad het gebrek aan inspraak. "Vaak worden we pas geconsulteerd wanneer alles eigenlijk al beslist is", zegt de voorzitter nog. "Graag worden we op voorhand al eens uitgenodigd voor een gesprek."





Schepen van Jeugd Harold Vanheel (N-VA) ontving de aanbevelingen nog niet, maar vindt dat er wel een goed beleid gevoerd wordt. "De jeugdhuizen hebben wel degelijk financiële steun gekregen, maar worstelden zelf wat met problemen rond de uitbating. Het succes van een jeugdhuis hangt niet alleen van geld af. Ik heb de voorbije zes jaar trouwens geen concrete vraag over extra middelen gekregen. Wat de fuiven betreft, bestaat er een duidelijk kader. Maar al te vaak worden er afwijkingen aangevraagd en dat maakt het moeilijk werken. Qua inspraak voor de jeugd kan het wel beter, maar daar proberen we werk van te maken."