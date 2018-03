Jeugdinstelling wordt dubbel zo groot BURGEMEESTER STEUNT UITBREIDING ALLÉÉN ALS POLITIETEAM VERGROOT KIM AERTS

02u30 0 Kortenberg Burgemeester van Kortenberg Chris Taes (CD&V) ziet de capaciteitsverdubbeling van de gesloten jeugdinstelling in Everberg niet zitten als er geen extra ondersteuning komt voor de lokale politie. Het aantal plaatsen in de instelling zal de komende jaren uitbreiden naar tachtig.

"We willen niet langer dat de dienstverlening aan onze bevolking in het gedrang komt, omwille van opdrachten van onze lokale politie voor een instelling die niet door de lokale overheid wordt geleid of beheerd en die sowieso al een verhoogd veiligheidsrisico voor onze inwoners met zich meebrengt", reageert Taes.





Extra ondersteuning

Het Antwerpse parket trok vorige week nog aan de alarmbel, nadat jongeren doorverwezen waren naar de gesloten instelling, maar daar niet terecht konden. "Everberg is volzet", klonk het. Burgemeester Taes vindt die bekommernis wel terecht en wil dat Kortenberg blijft meewerken aan een integraal veiligheidsbeleid. "Als lokaal bestuur beseffen we dat die verhoging nodig is. Maar wat ons betreft, kan die uitbreiding er niet komen zonder extra ondersteuning van de lokale politie, die instaat voor dringende overbrengingen, voor tussenkomsten bij incidenten en voor toezicht op de perimeter van de instelling. Daarom kunnen we alleen 'ja' zeggen tegen een uitbreiding als er de noodzakelijke veiligheidsondersteuning wordt geboden om de toename van transporten en veiligheidsrisico's te kunnen beheersen", maakt de burgemeester zich sterk.





Geen compensatie

Volgens Taes is er verder ook geen formele regeling rond de verwachte taken van de politie en ontbreekt er een billijke compensatie voor het meerwerk dat de instelling met zich meebrengt. "De supplementaire werklast voor de aanwezigheid van agenten in Everberg werd door de vorige federale regering berekend op het equivalent van zeven politie-inspecteurs en een hoofdinspecteur. Sinds de opening van de instelling in 2002 moet onze gemeente het echter doen met de 'belofte' dat die ondersteuning structureel geregeld zal worden. In de praktijk is er echter nog niets van in huis gekomen. We hebben er geen boodschap aan dat de ene overheid de bal doorspeelt naar de andere en daardoor een structurele oplossing al 16 jaar uitblijft." Hij wijst erop dat dezelfde problemen zich overigens ook stellen in de andere gemeenten met instellingen voor jonge delinquenten zoals Mol, Beernem, Ruiselede en Turnhout.





Tachtig bedden

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bevestigt dat de bouwwerken in Everberg gestart zijn om de capaciteit opnieuw te vergroten. De komende jaren zal die verdubbelen naar maar liefst tachtig bedden.