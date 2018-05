Jean en Paula vieren diamanten bruiloft 30 mei 2018

Voor Jean Eggerickx en Paula Verreydt uit Everberg is 2018 een bijzonder jaar. Het koppel mag zich voortaan namelijk een diamanten echtpaar noemen. De twee stapten in 1958 in het huwelijksbootje nadat ze elkaar leren kennen hadden in een café aan het station van Kortenberg.





Na hun trouw kregen ze drie zonen, die op hun beurt voor vijf kleinkinderen zorgden. Jean verdiende zijn brood als goudklopper, terwijl zijn vrouw het huishouden en de opvoeding van de drie zonen voor haar rekening nam. Paula houdt van breien en samen met haar man werkt ze regelmatig in de tuin.





(RDK)