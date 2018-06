Jaloerse man rijdt in op vriendin en voorbijganger 22 juni 2018

03u09 0 Kortenberg Een 22-jarige Vilvoordenaar heeft het de afgelopen tijd wel heel bont gemaakt. De man zat tot twee weken geleden in een - volgens zijn advocaat - 'toxische relatie'. Het gevolg hiervan was een resem incidenten waarbij hij zijn vriendin in het openbaar sloeg.

Zo ging hij haar aan de Delhaize in Kortenberg te lijf. Het ernstigste incident vond plaats aan een tankstation in Zaventem. Nadat andere klanten zijn vriendin wat te veel aandacht hadden gegeven kwam het aan de wagen tot een discussie. Een slag in de maag en een in het aangezicht volgden, waarna de vrouw op de grond viel.





Hierop scheurde hij weg met de wagen, waarbij hij zijn vriendin en een toevallige passant bijna omverreed. Poging doodslag, aldus het parket.





Naast deze incidenten diende zijn ondertussen ex ook klacht in voor zes verkrachtingen door hem. Voor alle betichtingen samen werd een celstraf van 18 maanden met uitstel gevorderd.





"Hij wilde niemand doden dus voor die poging doodslag vragen we de vrijspraak. Daarnaast geeft hij slechts 1 verkrachting toe", aldus zijn advocaat. Uitspraak op 6 augustus. (WHW)