Is er een pyromaan aan het werk in Erps-Kwerps? ADPW

07 januari 2019

18u43 0

In de nacht van zaterdag op zondag, zo rond 1.15 uur, merkte een buurtbewoner van de Kammestraat in Erps-Kwerps een brand op in een nabijgelegen bosje. Een houten schuurtje dat als speelkamp door buurtkinderen werd gebruikt, was in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer was de brand duidelijk aangestoken. Er stond ook een bus benzine in de buurt van de brand. Het parket stelde geen deskundige aan. Voorlopig zijn er geen verdachten in beeld.

Het is al de vierde opmerkelijke brand op een paar weken tijd in Erps-Kwerps. Aan de Dreef in Erps-Kwerps brandde op zaterdag 22 december, zo rond 16.40 uur, een alleenstaande garage volledig uit. De brandweer van Zaventem en hun Vilvoordse collega’s hadden de brand snel onder controle en konden voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar de tuinhuizen even verderop. In de garage stonden op het moment van de brand geen voertuigen. De bewoonster van het huis zat op een kerstfeestje toen ze het nieuws vernam. Zij kwam onmiddellijk naar huis en moest samen met haar man de schade vaststellen. Gelukkig bleef de woning wel gevrijwaard. Twee kindjes hadden te veel rook ingeademd, maar hadden geen verzorging nodig.

De avond voordien brandde een mobilhome volledig uit aan de Dekenijstraat. Ook hier is het niet duidelijk wat er precies gebeurd is. En daarvoor brandde er ook al eens een stal uit in Erps-Kwerps. Vier branden op enkele weken tijd, en allemaal op redelijk afgelegen plaatsen. Toeval of is er een pyromaan aan het werk in Erps-Kwerps?