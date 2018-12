Inwoners delen opnieuw Nieuwjaarskussen uit op Dag 1 RDK

04 december 2018

De inwoners van Kortenberg kunnen elkaar op 1 januari traditiegetrouw een gelukkig Nieuwjaar wensen op Dag 1. Al enkele jaren biedt het schepencollege de inwoners een gratis Nieuwjaarsreceptie aan. Tussen 17 en 19 uur wordt de Kortenbergenaar in gemeenschapscentrum Colomba getrakteerd op bubbels en een hapje. Dit jaar is ‘Azië’ het thema van de Nieuwjaarsreceptie. Colomba zal dan ook in een Aziatisch jasje met onder meer lampionnen, leeuwendansers en oosterse specialiteiten gestoken worden.