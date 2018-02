Infinity voor Stefanie's Rozenfonds aan 7de editie toe 14 februari 2018

02u28 0

Nu zaterdag vindt in CC Colomba in Kortenberg de zevende editie van de fuif Infinity plaats. Ook dit jaar wordt de fuif ten voordele van Stefanie's Rozenfonds georganiseerd. Dat fonds werd eind 2010 door Stefanie Bogaert uit Everberg opgericht net voordat ze stierf aan lymfeklierkanker. Het fonds zamelt geld in voor het onderzoek naar de vreselijke ziekte. Met onder meer Jebroer, Sam Gooris, Yves Van Echelpoel, 13AMPS, Kelly Pfaff en Maarten Vancoillie staan enkele toppers achter de draaitafels. De deuren openen om 20 uur. Voorverkooptickets kosten 10 euro. Aan de kassa kan je geen ticket meer kopen. (RDK)