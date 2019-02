Infinity haalt Get Ready naar Colomba Robby Dierickx

27 februari 2019

Infinity, de fuif die elk jaar georganiseerd wordt om het onderzoek naar lymfeklierkanker een financieel duwtje in de rug te geven, haalt op zaterdag 9 maart Get Ready naar cultureel centrum Colomba in Kortenberg. Ook Sam Gooris, Gene Thomas, Brahim, MATTN, KMK ft. Kan M, dj Benny en 13AMPS staan er op het podium. De voorverkoopkaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Leonidas Kortenberg, café De Vredezaal, AEF Immo en Laser Magic in Vilvoorde. Aan de kassa worden geen tickets meer verkocht. Ook dit jaar gaat de opbrengst volledig naar het onderzoek naar lymfeklierkanker. Infinity is immers een initiatief van Stefanie’s Rozenfonds, een fonds dat negen jaar geleden opgericht werd door Stefanie Bogaert uit Everberg. Zij overleed enkele maanden na de oprichting aan de gevolgen van lymfeklierkanker.