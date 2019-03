Hinder op Sterrebeeksesteenweg door herstelling defecte kabels Telenet RDK

12 maart 2019

15u54 0

De Sterrebeeksesteenweg in Everberg is vanaf woensdag 13 maart plaatselijk versmald tussen de Hoogveldstraat en de Everslaan. Dat komt door herstellingswerken aan defecte distributiekabels van Telenet. Het verkeer zal er met tijdelijke verkeerslichten geregeld worden. Verwacht wordt dat de werken tot nu vrijdag zullen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden of eventuele technische problemen.