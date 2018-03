Het Frit'uurtje bekroond 16 maart 2018

De 'Vriendelijkste Handelaar' van Kortenberg is Het Frit'uurtje aan het Sint-Pietersplein in Erps-Kwerps geworden. Dagbladhandel Eddy Reulens eindigde op de tweede plaats, Kapsalon Knip Knap op de derde, en Schoenen Livini werd tot vierde 'Vriendelijkste Handelaar' van Kortenberg bekroond. Het waren de klanten zelf die tijdens de eindejaarsactie van Handelsgids.be hun stem voor de klantvriendelijkste handelaars van de gemeente konden uitbrengen. Om in aanmerking te komen, diende een handelszaak minstens 50 quoteringen te krijgen. Ook onder de stemmers werden heel wat prijzen verdeeld.





(SPK)