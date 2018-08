Henri en Annie vieren diamanten bruiloft 29 augustus 2018

Henri Vandermosten en Annie Hallaux hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Kortenberg gevierd. De twee leerden elkaar eind september 1955 kennen in Sint-Lambrechts-Woluwe en stapten drie jaar later in het huwelijksbootje. Henri was agentschapsdirecteur bij de Generale Bank, terwijl Annie voor het huishouden zorgde. Het echtpaar kreeg twee kinderen en twee kleinkinderen.





Annie houdt tegenwoordig van breien en naaien, terwijl Henri als autodidact kunstschilderijen in olie- en waterverf maakt.





(RDK)