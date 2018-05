Goud voor Roger en Magda 19 mei 2018

02u30 0

Roger Beernaert en Magda Van Nerom hebben onlangs hun gouden bruiloft op het gemeentehuis van Kortenberg gevierd. Ze stapten in 1968 in het huwelijksbootje en kregen nadien drie kinderen.





Magda was regentes aardrijkskunde-wetenschappen en gaf les in het Heilig-Hartinstituut in Tervuren, terwijl haar man als vertaler bij de luchtverkeersleiding van Belgocontrol aan de slag was. Tegenwoordig gaat het gouden koppel nog regelmatig op reis.





(RDK)