Goud voor Frank en Edith 28 augustus 2018

Op het gemeentehuis van Kortenberg heeft het schepencollege Frank Rameckers en Edith Overmars onlangs in de bloemetjes gezet voor hun gouden jubileum. Het echtpaar is afkomstig van Nederland, waar ze vijftig jaar geleden ook in het huwelijksbootje stapten. Sinds 1999 woont het koppel in ons land. Ze verhuisden voor het werk van Frank, die bij Toyota aan de slag was. Hij verzorgde er opleidingen voor dealers en importeurs. Na zijn pensioen in 2009 ging hij aan de slag als autojournalist en schrijver. Edith werkte bij een reclamebureau in Amsterdam en was nadien actief bij Shell en Joop Wiggers, de uitgever van de in Nederland bijzonder populaire strip Jan, Jans en de Kinderen.





Samen kregen ze één zoon en twee kleinkinderen. Vandaag volgt Frank de autosport nog op de voet, terwijl zijn vrouw vaak gaat tennissen en haar tuin onderhoudt.





(RDK)