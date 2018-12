Gewapende overval op Carrefour, daders vluchten weg ADPW

14 december 2018

10u20 21

Vrijdagochtend even voor 8 uur hebben twee overvallers een gewapende overval gepleegd op de Carrefour aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Dat bevestigt politiecommissaris Johan Vanhumbeeck. “Net voor openingstijd drongen twee daders de winkel binnen. Zij bedreigden het aanwezige personeel. De twee eisten de inhoud van de kassa’s, maar het is nog niet duidelijk of ze ook een buit konden maken”, klinkt het. De twee gingen ervandoor in de richting van Leuven. Daarna verwittigde het personeel de politie. Zij hebben een onderzoek ingesteld en laten de bewakingscamera’s onderzoeken. Ook het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. De supermarkt blijft voorlopig gesloten.