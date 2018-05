Gevolgen noodweer niet te overzien GEMEENTE WILT STORMSCHADE LATEN ERKENNEN ALS RAMP ROBBY DIERICKX & ANDREAS DE PRYCKER

26 mei 2018

02u30 0 Kortenberg Kortenberg likt zijn wonden na het noodweer van donderdagavond. Heel wat inwoners waren tot een stuk in de nacht bezig met het water uit hun huizen te krijgen om voor dag en dauw de schade op te meten. En die was groot: van ondergelopen huizen en tuinen tot auto's en huishoudtoestellen die rijp zijn voor de schroothoop.

Henri Brenkers (90) woont al ongeveer zijn hele leven in de Wolvestraat in Everberg. Nog nooit maakte hij zo'n zondvloed mee. "Het water stond zeker 30 centimeter hoog bij ons. Niet evident voor mijn vrouw en mezelf om dat water allemaal terug buiten te krijgen, maar nood breekt wet. Heel wat huishoudspullen zijn onbruikbaar geworden, maar we zijn al blij dat we vannacht wellicht wél normaal zullen kunnen slapen", meent Henri. Ook Michaël De Cneyf (87) uit de Molenstraat in Everberg heeft zwaar te lijden onder de schade. "Mijn terreinwagen en mijn bestelwagen zijn rijp voor de schroothoop. Daarnaast kan ik twee droogkasten, twee diepvriezers, een wasmachine en de brommer van mijn zoon wellicht weggooien".





In het centrum van Kortenberg liepen onder meer fitness Solana en fietsenwinkel Verhelst onder water. Net als het kerkhof. Ook de bewoners van de Vogelenzangstraat hadden naar goede gewoonte weer prijs. Voor hen - en hun buren uit de Achterenbergstraat - waren de overstromingen van donderdag opnieuw het bewijs dat de gemeente de problematiek in het verleden niet aangepakt heeft.





Dit was te vermijden

"Al ruim tien jaar vragen we een uitbreiding van het bufferbekken, maar die werken zijn pas recent gestart", zegt buurtbewoner Dominique Ceusters. "Had men dit eerder gedaan, dan waren donderdag geen woningen en kelders onder water gelopen. Ik had ook gehoopt dat het bufferbekken tijdens de uitbreidingswerken nog water zou opvangen, maar dat was mijns inziens niet het geval. Bovendien komen er binnenkort nog zowat 120 woningen bij. Laat ons hopen dat er voldoende maatregelen genomen worden zodat er niet nog meer wateroverlast op ons afkomt."





Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Nevens (N-VA) was de zondvloed van donderdag zeer uitzonderlijk. "Bij Aquafin liet men me weten dat dergelijke buien slechts één keer in de vierhonderd jaar voorkomen. Deze overstromingen hadden we dan ook niet kunnen vermijden. Het bufferbekken was overigens wel in gebruik, maar kon de hoeveelheid water niet aan. De komst van de tientallen nieuwe woningen staat los van de overstromingen van donderdag. In de nieuwe wijk zullen namelijk alle middelen aangewend worden om extra wateroverlast te voorkomen. Blijkt dat er nog een extra bufferbekken nodig is, dan zal dat er komen." De gemeente wil het onweer van donderdag laten erkennen als ramp en roept de inwoners op om alle geleden schade te melden via de gemeentelijke webstek.