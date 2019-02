Gemeente waarschuwt voor misleidende reclame Seniorenvoordeelkaart Robby Dierickx

01 februari 2019

14u03 0 Kortenberg De gemeente Kortenberg waarschuwt haar inwoners voor de misleidende reclame van een Seniorenvoordeelkaart. Volgens de gemeente zijn de voordelen niet zo voordelig als ze lijken.

‘De Seniorenvoordeelkaart is wegens groot succes nu ook beschikbaar in Kortenberg’. Met een foto van het administratief centrum erbij lijkt het alsof de gemeente de voordeelkaart zelf aanbiedt, maar dat is niet het geval. Integendeel. Het schepencollege maant haar inwoners zelfs aan om niet in te gaan op de aanbieding. De federale overheidsdienst Economie kreeg namelijk al verschillende klachten over de kaart. Het gaat vooral om klachten over misleidende reclame omdat het bij de aankoop niet duidelijk is welke kortingen, volgens de reclame zowat 500 euro per jaar bij onder meer lokale handelaars, precies geldig zijn.

Kortenbergenaren die de voorbije twee weken zo’n kaart gekocht en ontvangen hebben, maar er nog geen gebruik van maakten, kunnen de aankoop nog annuleren. Seniorenvoordeelkaart moet het bedrag dan binnen de maand terugbetalen. Wie de kaart langer dan twee weken geleden aankocht, is automatisch voor een jaar lid.