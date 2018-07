Gemeente start met cursus eerste hulp 18 juli 2018

De gemeente Kortenberg start op 11 september met de cursus 'Eerste Hulp en Helper Najaar 2018'. De cursus loopt tot en met 30 november en wordt georganiseerd door het Rode Kruis van Kortenberg. Op de cursus leer je wat je moet doen als er iemand van je gezin of een collega iets overkomt.





"Weet je dan hoe jij moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via onze opleidingen leren we je de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat je moet doen als er iets gebeurt", klinkt het bij Cindy Glorieux van het Rode Kruis Vlaanderen. "Mensen zelfredzaam maken is onze missie. Daarom organiseren we opleidingen in eerste hulp (EHBO). Onze lesgevers zijn goed opgeleid en beschikken over uitstekend didactisch lesmateriaal. We maken de oefeningen zo realistisch mogelijk en praktijkbeleving staat centraal", geeft Glorieux nog mee.





Informatie en inschrijving via het Rode Kruis in Kortenberg op vorming@kortenberg.rodekruis.be. (ADPW)