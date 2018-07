Gemeente plaatst nieuwe flitspalen 19 juli 2018

02u41 0 Kortenberg In de Zavelstraat, de Wijnegemhofstraat en de Fazantenlaan zullen nieuwe flitspalen in werking treden. Deze flitspalen zijn uitgerust met een infraroodcamera waardoor er geen zichtbare flits te zien zal zijn bij een overtreding.

De camera registreert in beide rijrichtingen. De eerste twee locaties werden geselecteerd op basis van objectieve tellingen en flitscontroles die uitwezen dat op deze plaatsen zeer regelmatig ernstige snelheidsovertredingen worden begaan, die een gevaar betekenen voor alle weggebruikers. De flitspaal in de Fazantenlaan zal na de werken aan de Sterrebeeksesteenweg verplaatst worden naar de Sterrebeeksesteenweg. Ook die locatie werd geselecteerd op basis van objectieve meetgegevens. Wie de voorgeschreven snelheidslimieten respecteert, hoeft geen boete te vrezen. Wie te snel rijdt, zal beboet worden. Op die manier willen we het gemeentebestuur en de politiezone HerKo enkele snelheidsgevoelige straten een stuk veiliger maken. Daarnaast blijft de politie uiteraard ook mobiele snelheidscontroles uitvoeren op andere plaatsen. (ADPW)