Gemeente plaatst flitspalen zonder flits 27 juni 2018

02u31 0 Kortenberg In de Wijnegemhofstraat in Meerbeek, de Zavelstraat in Erps-Kwerps en de Fazantenlaan in Everberg heeft de gemeente Kortenberg drie flitspalen van het nieuwste model geplaatst. Het gaat om infrarode flitspalen, waardoor overtreders geen flits zullen zien.

"Uit objectieve snelheidsmetingen bleek dat er in de Wijnegemhofstraat, een drukke straat vlakbij het centrum van Meerbeek, en de Zavelstraat in Erps-Kwerps systematisch veel te snel gereden wordt", zegt burgemeester Chris Taes (CD&V).





"Daarom hebben we beslist om te investeren en eigen flitspalen aan te kopen. De infrarode flitspalen, waarbij geen flits te zien is wanneer er te snel voorbijgereden wordt, werden inmiddels geplaatst maar werken nog niet. Ze kunnen in beide richtingen flitsen. Er werden drie palen en twee camera's aangekocht."





Daarnaast komt er ook een flitspaal in de Fazantenlaan in Everberg. Die straat maakt momenteel deel uit van de omleidingsroute voor de werken op de Sterrebeeksesteenweg. "Na die werken verhuist de flitspaal naar de steenweg, want ook daar wordt regelmatig te snel gereden", aldus nog Taes.





"De camera's zullen regelmatig van locatie verwisselen, al zal niemand dat merken. Met deze ingrepen willen we de verkeersveiligheid in onze gemeente verhogen."





In totaal maakte het schepencollege 131.000 euro vrij voor de drie flitspalen en de twee camera's.





(RDK)