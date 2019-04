Gemeente kiest voor ondergrondse glascontainers Robby Dierickx

17 april 2019

10u11 1 Kortenberg Het schepencollege van Kortenberg en afvalintercommunale Ecowerf hebben in Everberg op twee locaties ondergrondse glascontainers geplaatst. Volgende week worden ze in gebruik genomen.

De ondergrondse glascontainers werden op het Gemeenteplein en in de Everslaan in Everberg geplaatst. “Ze bieden tal van voordelen”, zegt schepen van Afvalbeleid René De Becker (CD&V). “In de eerste plaats beperken we de geluidsoverlast. Bovendien kunnen minder mobiele en oudere mensen nu ook gemakkelijker bij de containers en zal er minder last van wespen zijn. Ook vallen de ondergrondse glasbollen minder op in het straatbeeld, wat de omgeving een opwaardering geeft. Tot slot merken we dat er veel minder afval naast de glascontainers ligt.”

Voorlopig zijn de nieuwe containers nog afgeplakt. “We verwachten dat Ecowerf ze volgende week komt keuren, zodat ze in gebruik genomen kunnen worden”, aldus schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld). “Ondertussen blijven de oude glasbollen nog even staan.”

De gemeente en Ecowerf krijgen voor het aanleggen van de ondergrondse glascontainers een subsidie van OVAM en Fost Plus.