Geldboete voor illegaal wapenbezit KAR

31 januari 2019

Een man uit Kortenberg heeft van de Leuvense strafrechter een boete van 600 euro gekregen voor het bezit van meerdere vuurwapens. Jan V.C. kreeg de kans om zich in regel te stellen maar ging daar niet op in. “Bovendien laat hij verstek gaan en neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet op”, aldus de rechter in het vonnis. De geldboete is effectief.