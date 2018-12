Gefrustreerde man gooit steen door ruit ADPW

17 december 2018

De gemeentelijke diensten van de gemeente Kortenberg werden vrijdagochtend omstreeks 8.50 uur opgeschrikt door een steen die door de ruit van de inkomhal werd gegooid. De kasseisteen verbrijzelde de glazen toegangsdeur van het gemeentehuis. Ook in de bibliotheek werden twee ramen vernield door stenen. De politie pakte op straat onmiddellijk een verdachte op. Het gaat om een 38-jarige man uit Kortenberg die de feiten bekende. Hij zei dat hij gefrustreerd was omdat hij uit zijn huis was gezet eerder die week. De man werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij zal zich begin januari voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de beschadigingen aan onroerende goederen.