Gefaalde campinguitbaters zoeken heil in grote cannabiskweek 14 maart 2018

02u26 0 Kortenberg Negentien beklaagden stonden gisteren terecht voor hun betrokkenheid bij een grootschalige cannabiskweek in onder meer Haacht, Kortenberg en het Limburgse Kinrooi tussen 2012 en 2015. Volgens het parket is er sprake van 2,5 miljoen euro winst. Het vorderde straffen tussen een en vijf jaar cel en boetes tot 90.000 euro.

De twee hoofdbeklaagden, een vijftiger uit Antwerpen en een veertiger uit Asse, riskeren beiden vijf jaar cel. Die laatste, B.W. (39), minimaliseerde zijn betrokkenheid. Hij ontkende de leiding genomen te hebben. "Dat wordt ook bevestigd door het telefonie-onderzoek", staafde zijn advocaat. Zijn verdediging vroeg een straf met uitstel. W. rolde naar eigen zeggen in het wereldje toen hij J.V. (52) uit Antwerpen ontmoette. Ze hadden een gedeelde passie: mobilhomes.





In 2007 richtten ze samen de vzw Nocterra op met de bedoeling op professionele manier parkings voor mobilhomes uit te baatten. Maar ze namen te veel hooi op hun vork en geraakten in financiële moeilijkheden. Wanneer ze een terrein in Kinrooi op de kop tikten, volgden er problemen met de bodemsanering, werd hun krediet geweigerd en geraakten ze definitief in het slop. Als de twee dan op hun camping Vogelzang in Antwerpen bij een van hun klanten op een cannabisplantage stootten, verhuisden ze de hele installatie naar Kinrooi om zelf wiet te kweken om hun financiële put te vullen. Dat lukte slechts gedeeltelijk. In 2014 moesten ze een Nederlander inschakelen omdat hun planten aftakelden. Er volgde opnieuw een doorstart maar volgens de advocaat van W. werd in Kortenberg nooit geoogst.





In Haacht vonden speurders meer dan 800 planten. De verdediging betwistte ook de vordering van de energiemaatschappijen die in totaal 245.000 euro afgetapte elektriciteit terugeisten. Door de omvang van de zaak volgen over een week de pleidooien van de medeplichtigen. (KAR)