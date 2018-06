Geen zwaar werfverkeer meer door Armendaal 16 juni 2018

02u35 0 Kortenberg Het schepencollege van Kortenberg heeft gisteren beslist om het zware werfverkeer uit de wijk Armendaal in Everberg te halen. De vrachtwagens zullen vanaf maandag op de werf zelf blijven rijden.

Al twee maanden wordt er gewerkt op de Sterrebeeksesteenweg in Everberg, maar sinds vorige week donderdag rijdt heel wat zwaar werfverkeer door de wijk Armendaal, die als omleidingsroute voor het autoverkeer geldt. Zware vrachtwagens zijn er verboden, maar het werfverkeer werd er tot ongenoegen van de bewoners wel toegelaten.





Daar komt het schepencollege nu op terug. "Vanaf maandag zal de aannemer ervoor zorgen dat het grondverzet binnen de werfzone zelf gebeurt", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA). "Daardoor wordt de volledige breedte van de steenweg evenwel ingenomen en is fietsverkeer er verboden. Fietsers moeten voortaan omrijden via de Everslaan, Leeuwerikenstraat, Heuvelhof en Heuvelstraat. Voetgangers wordt aangeraden om uitsluitend gebruik te maken van de doorgang achter de Heras-hekken. (RDK)