Geen digitaal aanmeldingssysteem wegens tijdsgebrek Vrees dat ouders in maart opnieuw tentjes zullen opzetten voor schoolpoorten Robby Dierickx

18 januari 2019

15u02 0 Kortenberg Het zag er even naar uit dat de kampeertoestanden waarmee de Kortenbergse scholen al enkele jaren te kampen krijgen definitief verleden tijd zouden zijn, maar nu komt er toch nog geen digitaal aanmeldingssysteem. De gemeente en scholen hebben onvoldoende tijd om alles klaar te krijgen. Onderwijsschepen Ann Vannerem wil volgend jaar wel zo’n systeem invoeren.

Kiezen we toch voor een digitaal aanmeldingssysteem of houden we alles bij het oude? Dat was de vraag die de directies van de zes scholen uit groot-Kortenberg – vier gemeentescholen, één vrije school en een GO!-school – donderdag kregen. “Er werd unaniem beslist om nog voor het oude systeem te gaan” zegt kersvers onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V). Nochtans zag het er lange tijd anders uit, want de Vlaamse overheid had een decreet klaar dat het digitaal aanmelden in scholen in grote steden en in de Vlaamse rand mogelijk zou maken. Echter, kort voor de kerstvakantie diende de Franse gemeenschapscommissie in Brussel een klacht in, waardoor dat decreet voorlopig in de koelkast zit. Gemeenten of onderwijskoepels konden afzonderlijk wel nog zo’n digitaal aanmeldingssysteem uitwerken, maar dat was in Kortenberg niet meer haalbaar.

Te veel onzekerheden

“We waren voorbereid op de digitale aanmeldingsprocedure van de Vlaamse overheid, maar dat is jammer genoeg volledig in het water gevallen”, gaat Vannerem verder. “Samen met de directies hebben we daarom bekeken of we zelf zo’n systeem konden uitwerken, maar gezien de inschrijvingen al in maart starten, is dat gewoonweg niet realiseerbaar. Omdat dit alles ook nog eens net op het moment van de wissel van de meerderheid viel, hebben we ons onvoldoende kunnen voorbereiden. Bovendien zijn er nog te veel onzekerheden, waardoor we ervoor gekozen hebben om het bij het oude systeem te houden.”

Kamperen zal niet nodig zijn, want er is voldoende plaats in de Kortenbergse scholen Onderwijsschepen Ann Vannerem

Het oude systeem, dat betekent dat de kans groot is dat er in maart opnieuw ouders voor de schoolpoorten zullen kamperen om hun oogappels in te schrijven. Dat was de voorbije jaren in gemeenteschool De Regenboog en GO!-school Hertog-Jan immers het geval. “Maar kamperen is absoluut niet nodig”, verzekert de schepen. “Er is voldoende plaats in de scholen.”

Naar volgend jaar toe wil de schepen wel een digitaal aanmeldingssysteem lanceren. “Maar we zullen eerst afwachten wat de Vlaamse overheid doet. Als er groen licht komt voor een gemeenschappelijk systeem, dan zullen we daar zeker op intekenen. Komt dat er toch niet, dan willen we op gemeentelijk niveau een oplossing vinden, want de middeleeuwse toestanden van het kamperen voor de schoolpoorten moeten absoluut een halt toegeroepen worden”, besluit Ann Vannerem.